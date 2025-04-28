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لبنان

في هذه المنطقة... 5 مجهولين يعترضون طريق مواطن ويسرقونه!

Lebanon 24
28-04-2025 | 16:44
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تعرض المواطن "م.م" مساء اليوم لعملية سرقة نفذها خمسة أشخاص مجهولين، حيث اعترضوا طريقه في محلة وادي هاب وقاموا بسرقة هاتفه المحمول، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد تمكن المواطن من الإفلات منهم قبل أن يتمكنوا من سرقة دراجته النارية.
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