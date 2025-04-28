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لبنان

آخر المعلومات... هذا ما حصل بعد سرقة 300 ألف دولار من "فيلا"!

Lebanon 24
28-04-2025 | 16:49
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تمكنت فصيلة درك أميون خلال أقل من عشر ساعات، في إنجاز أمني بارز وبنتيجة المتابعة الحثيثة والعمل الميداني المكثف، من توقيف الرأس المدبر لعملية سرقة كبرى طالت فيلا في منطقة دده – الكورة، حيث سُرق مبلغ 300,000 دولار أميركي وكميات من الذهب عبر الكسر والخلع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وتمكنت العناصر الأمنية من استعادة الجزء الأكبر من المسروقات.

وكانت الجهات الأمنية قد تبلغت صباح اليوم بوقوع حادثة السرقة، حيث باشرت فورًا تحقيقاتها الأولية وجمعت المعطيات اللازمة.

وبمتابعة دقيقة واستكمال عمليات التحقيق والمداهمات، جرى توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين للاشتباه بتورطهم ومشاركتهم في تنفيذ الجريمة.

وقد اقتيد جميع الموقوفين إلى مركز التحقيق، حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية بحقهم بإشراف القضاء المختص، مع الاستمرار بالتحقيقات لكشف كافة ملابسات القضية.
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