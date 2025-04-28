آخر المعلومات... هذا ما حصل بعد سرقة 300 ألف دولار من "فيلا"!

تمكنت فصيلة درك خلال أقل من عشر ساعات ، في إنجاز أمني بارز وبنتيجة المتابعة الحثيثة والعمل الميداني المكثف، من توقيف الرأس المدبر لعملية سرقة كبرى طالت فيلا في منطقة دده – ، حيث سُرق مبلغ 300,000 دولار أميركي وكميات من عبر الكسر والخلع، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

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وتمكنت العناصر الأمنية من استعادة الجزء الأكبر من المسروقات.



وكانت الجهات الأمنية قد تبلغت بوقوع حادثة السرقة، حيث باشرت فورًا تحقيقاتها الأولية وجمعت المعطيات اللازمة.



وبمتابعة دقيقة واستكمال عمليات التحقيق والمداهمات، جرى توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين للاشتباه بتورطهم ومشاركتهم في تنفيذ الجريمة.



وقد اقتيد جميع الموقوفين إلى ، حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية بحقهم بإشراف المختص، مع الاستمرار بالتحقيقات لكشف كافة ملابسات القضية.