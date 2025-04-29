الكتيبة الإيطالية قدمت شاحنة لجمع النفايات إلى بلدية مجدلزون

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قدمت الكتيبة العاملة ضمن القطاع لليونيفيل، شاحنة لجمع النفايات إلى بلدية مجدلزون، في إطار دعمها المستمر للمجتمعات المحلية.جرت مراسم التسليم في حضور قائد القطاع العميد نيكولا ماندوليسي، رئيس بلدية مجدلزون علي ناظم مرعي ونائبه والمختار، وفد من طلاب ومعلمي المدرسة الرسمية في البلدة.وشكر مرعي لليونيفيل ولاسيما الكتيبة الايطالية "دعمها المستمر الذي تقدمه"، وشدد على "أهمية المبادرات مثل أيام الرعاية الطبية التي كان لها أثر كبير على السكان المحليين"، تلاه ماندوليسي مشددا على "أهمية الاستثمار في مستقبل "، وقال: "تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة هو مهمتنا الأساسية. أؤمن بشدة أن من يملك القدرة على العمل يجب أن يعمل من أجل الآخرين لا من أجل نفسه. نحن نزرع الأشجار التي سيستظل بظلها من يأتي بعدنا."ثم منح رئيس البلدية العميد ماندوليسي شهادة المواطنة الفخرية لبلدة مجدلزون، رمزاً للعلاقة المتينة بين وكل من يسهم في أمنه ورفاهيته.بعد ذلك، زار ماندوليسي بلدية يانوح، والتقى رئيسها الذي أكد "عمق علاقات الصداقة، بخاصة مع الكتيبة الإيطالية"، مشيراً إلى أن "عناصر حفظ السلام باتوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في ، ويواصلون العمل لخدمة السكان المحليين"، وعبّر عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها عناصر اليونيفيل في سبيل مستقبل أفضل للمواطنين".وأكد ماندوليسي " القطاع الغربي بالتعاون اليومي مع بهدف تعزيز الأمن في القرى، وتسهيل عودة الحياة الطبيعية للسكان المدنيين".اشارة الى ان تأتي ضمن برنامج التعاون المدني العسكري (CIMIC)، الذي تلتزم من خلاله الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل دعم تنمية المجتمعات في الجنوب.