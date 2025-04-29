Advertisement

لبنان

الكتيبة الإيطالية قدمت شاحنة لجمع النفايات إلى بلدية مجدلزون

Lebanon 24
29-04-2025 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1353396-638815271326402071.png
Doc-P-1353396-638815271326402071.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن القطاع الغربي لليونيفيل، شاحنة لجمع النفايات إلى بلدية مجدلزون، في إطار دعمها المستمر للمجتمعات المحلية. 
Advertisement

جرت مراسم التسليم في حضور قائد القطاع العميد نيكولا ماندوليسي، رئيس بلدية مجدلزون علي ناظم مرعي ونائبه والمختار، وفد من طلاب ومعلمي المدرسة الرسمية في البلدة.

وشكر مرعي لليونيفيل ولاسيما الكتيبة الايطالية  "دعمها المستمر الذي تقدمه"، وشدد على "أهمية المبادرات مثل أيام الرعاية الطبية التي كان لها أثر كبير على السكان المحليين"، تلاه ماندوليسي مشددا على "أهمية الاستثمار في مستقبل الأطفال والشباب"، وقال: "تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة  هو مهمتنا الأساسية. أؤمن بشدة أن من يملك القدرة على العمل يجب أن يعمل من أجل الآخرين لا من أجل نفسه. نحن نزرع الأشجار التي سيستظل بظلها من يأتي بعدنا."

ثم منح رئيس البلدية العميد ماندوليسي شهادة المواطنة الفخرية لبلدة مجدلزون، رمزاً للعلاقة المتينة بين المجتمع المحلي وكل من يسهم في أمنه ورفاهيته.

بعد ذلك، زار ماندوليسي بلدية يانوح، والتقى رئيسها علي جابر الذي أكد "عمق علاقات الصداقة، بخاصة مع الكتيبة الإيطالية"، مشيراً إلى أن "عناصر حفظ السلام باتوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في جنوب لبنان، ويواصلون العمل لخدمة السكان المحليين"، وعبّر عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها عناصر اليونيفيل في سبيل مستقبل أفضل للمواطنين".

وأكد ماندوليسي "التزام القطاع الغربي بالتعاون اليومي مع الجيش اللبناني بهدف تعزيز الأمن في القرى، وتسهيل عودة الحياة الطبيعية للسكان المدنيين".

اشارة الى ان هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج التعاون المدني العسكري (CIMIC)، الذي تلتزم من خلاله الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل دعم تنمية المجتمعات في الجنوب.
مواضيع ذات صلة
السفير البابوي يزور الكتيبة الإيطالية في الجنوب بمناسبة الفصح
lebanon 24
30/04/2025 00:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتيبة الكورية الثلاثون قدّمت مساعدات طبية وخدمات طبية ميدانية لسكان منطقة صور
lebanon 24
30/04/2025 00:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تقدم أعمال إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا
lebanon 24
30/04/2025 00:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين تلبّي دعوة اتحاد بلديات دير الأحمر وتتفقد مشروع فرز النفايات
lebanon 24
30/04/2025 00:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:27 | 2025-04-29
16:24 | 2025-04-29
16:17 | 2025-04-29
16:16 | 2025-04-29
16:06 | 2025-04-29
14:50 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24