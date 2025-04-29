يوم غدّ... إنطلاق "OMT Beirut Sports Festival" وروبيرتو كارلوس أبرز المُشاركين

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ينطلق OMT Beirut Sports Festival، المهرجان الرياضي الأكبر في ، بنسخته الثالثة من 30 نيسان ولغاية 4 أيّار، يوميًا في الفوروم دو .يقدّم المهرجان مجموعة من التحدّيات الرياضية، والبطولات المتنوّعة، والعروض المباشرة، والأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية.أمّا لعشّاق ، فأنتم على موعد مع مشاركة استثنائية خاصّة للأسطورة البرازيلية Roberto Carlos يوم السبت 3 أيّار، حيث سيُشعل حضوره الحماس بين المشاركين ويترك لمسة مميّزة على النسخة الثالثة من OMT Beirut Sports Festival.