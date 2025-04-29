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لبنان

يوم غدّ... إنطلاق "OMT Beirut Sports Festival" وروبيرتو كارلوس أبرز المُشاركين

Lebanon 24
29-04-2025 | 05:36
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ينطلق OMT Beirut Sports Festival، المهرجان الرياضي الأكبر في لبنان، بنسخته الثالثة من 30 نيسان ولغاية 4 أيّار، يوميًا في الفوروم دو بيروت
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يقدّم المهرجان مجموعة من التحدّيات الرياضية، والبطولات المتنوّعة، والعروض المباشرة، والأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية. 

أمّا لعشّاق كرة القدم، فأنتم على موعد مع مشاركة استثنائية خاصّة للأسطورة البرازيلية Roberto Carlos يوم السبت 3 أيّار، حيث سيُشعل حضوره الحماس بين المشاركين ويترك لمسة مميّزة على النسخة الثالثة من OMT Beirut Sports Festival. 

 
 
 
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