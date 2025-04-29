وزير الداخلية تفقّد استعدادات محافظة جبل لبنان للانتخابات

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تفقد والبلديات العميد ، وكان في استقباله محافظ القاضي محمد المكاوي والقائمقامين ورؤساء الدوائر المعنية بالانتخابات وممثلون عن في المحافظة.في مستهل الجولة اطلع الوزير على سير الأعمال التحضيرية في المحافظة والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية، واستمع إلى عرض للتحديات والاحتياجات. كما عاين صناديق الاقتراع التي باتت جاهزة لتسليمها في الوقت المحدّد، وشدّد على ضرورة تأمين تسليمها ومواكبة نقلها إلى مراكز الاقتراع سالمة لضمان سير العملية بالدقة والنزاهة المرجوة.ثم انتقل الوزير الحجار يرافقه المحافظ مكاوي والقائمقامون إلى في ، حيث اطلع على التحضيرات وجهوزية المحافظة والأقضية للعملية الانتخابية وعلى المعوقات والصعوبات التي تمت معالجتها في أوانها. كما عرض القائمقامون للمعضلات التي واجهها كل منهم في نطاقه في مرحلة تقديم الترشيحات، وردّ الوزير الحجّار مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم المطلوب وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.بعد ذلك انتقل الوزير الحجار إلى غرفة عمليات محافظة جبل ، حيث ترأس اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمن الفرعي استمع خلاله إلى عرض تفصيلي للتدابير المواكبة للمراحل التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية التي دعي اليها الناخبون في نطاق المحافظة في الرابع من أيار المقبل، إضافة إلى عرض للأعداد النهائية للمرشحين والبلديات التي فازت مجالسها بالتزكية.وشدد الوزير الحجار على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية في جو هادئ ونزيه.في ختام الاجتماع، نوّه الوزير الحجار بالجهود التي تبذلها محافظة جبل لبنان والأجهزة الأمنية والقائمقامون بهدف التحضير الأمثل للانتخابات، مؤكدًا ثقته بقدرة الجميع على إنجاح هذا الاستحقاق الهام.