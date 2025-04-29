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لبنان

يتعلّق بإتمام العام الدراسي والامتحانات الرسمية... مؤتمر صحافي لوزيرة التربية غداً

Lebanon 24
29-04-2025 | 05:57
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تعقد وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، مؤتمرا صحافيا يتعلق بإتمام العام الدراسي والامتحانات الرسمية ، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر غد الأربعاء في مكتبها في الوزارة  الطابق 15.
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