يتعلّق بإتمام العام الدراسي والامتحانات الرسمية... مؤتمر صحافي لوزيرة التربية غداً

تعقد وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، مؤتمرا صحافيا يتعلق بإتمام العام الدراسي والامتحانات الرسمية ، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر غد الأربعاء في مكتبها في الوزارة الطابق 15.

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