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لبنان

توقيف مطلوب حاول ارتكاب جريمة قتل

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:09
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الأمن الداخلي المدعو هـ.ف في محلة شارع ابن سينا - القبة طرابلس.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن أن الموقوف مطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل.
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