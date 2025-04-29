فوز لائحة "الوفاق العائلي" في بلدية منطقة المريجة - تحويطة الغدير – الليلكي بالتزكية

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اعلن في عن فوز لائحة "الوفاق العائلي" في بلدية منطقة - تحويطة – الليلكي بالتزكية، وجاء في بيان صادر عن اللائحة :" نظرًا لما كان عليه الوفاق العائلي والعيش المشترك في هذه المنطقة من تعاون وتفاهم، ونظرا لحرص الجميع على استمرار هذا النهج، وتأكيدا على حق أي مواطن في الترشح للبلدية ، وحرصا من الأستاذ روني سعيد ، المنتهية ولايته، وبعد الاجتماع والتشاور مع وجهاء وشخصيات المنطقة للحفاظ على العيش المشترك والتفاهم العائلي فيها، تم الاتفاق على تشكيل بالتزكية، بحيث يمثّل كل العائلات والشرائح في المنطقة.وضمت اللائحة أسماء الأعضاء حسب القرى الثلاث:عن المريجة: روني سعيد سعادة، حبيب بشارة ، حداد، سامي نجم ووديع شاكر حنين.عن تحويطة الغدير: بشارة سعد ، العينين، طانيوس إلياس برباري، جهاد متى، عمار.عن الليلكي: زياد خليل ، نبيل طانيوس ، طانيوس أبي زيد، إدوار ، طانيوس عثمان الحاج عساف.