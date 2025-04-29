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لبنان

فوز لائحة "الوفاق العائلي" في بلدية منطقة المريجة - تحويطة الغدير – الليلكي بالتزكية

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:10
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اعلن في قضاء بعبدا عن فوز لائحة "الوفاق العائلي"  في بلدية منطقة المريجة - تحويطة الغدير – الليلكي بالتزكية، وجاء في بيان صادر عن اللائحة :" نظرًا لما كان عليه الوفاق العائلي والعيش المشترك في هذه المنطقة من تعاون وتفاهم،  ونظرا لحرص الجميع على استمرار هذا النهج، وتأكيدا على حق أي مواطن في الترشح للبلدية ، وحرصا من الأستاذ روني سعيد سعادة، عضو المجلس البلدي المنتهية ولايته، وبعد الاجتماع والتشاور مع وجهاء وشخصيات المنطقة للحفاظ على العيش المشترك والتفاهم العائلي فيها، تم الاتفاق على تشكيل المجلس الجديد بالتزكية، بحيث يمثّل كل العائلات والشرائح في المنطقة.
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وضمت اللائحة أسماء الأعضاء حسب القرى الثلاث:

عن المريجة: روني سعيد سعادة، حبيب بشارة البستاني، جورج ديب حداد، سامي جوزيف نجم ووديع شاكر حنين.

عن تحويطة الغدير: بشارة سعد الخوري، محمد حسن العينين، طانيوس إلياس برباري، جهاد شارل متى، نديم نواف عمار.

عن الليلكي: زياد خليل عيسى، نبيل طانيوس عطا الله، طانيوس جرجس أبي زيد، جورج إدوار الحسيني، طانيوس عثمان الحاج عساف.
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