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لبنان

تواصل استقبال طلبات المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في قرى وبلدات قضاء البترون

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:14
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تواصل دوائر قائمقامية البترون استقبال طلبات المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في قرى وبلدات قضاء البترون،  كما بدأ وصول اللوازم الانتخابية وصناديق الاقتراع الى القائمقامية بإشراف القائمقام روجيه طوبيا على تنتهي يوم غد الاربعاء عند منتصف الليل مهلة الترشح في لبنان الشمالي.
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وتشهد قائمقامية البترون زحمة مرشحين يتوافدون للتقدم بطلباتهم مع اقتراب انتهاء مهلة الترشيح وقد بلغ عدد المرشحين حتى الآن: 142 مرشحا لعضوية المجالس الاختيارية، 141 مرشحا لمنصب مختار و522 مرشحا لعضوية المجالس البلدية في 31 بلدية بعد استحداث بلديتين في بلدتي نيحا ورشكيدا.
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