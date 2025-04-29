تواصل استقبال طلبات المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في قرى وبلدات قضاء البترون

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تواصل دوائر قائمقامية استقبال طلبات المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في قرى وبلدات ، كما بدأ وصول اللوازم وصناديق الاقتراع الى القائمقامية بإشراف القائمقام على تنتهي يوم غد الاربعاء عند منتصف الليل مهلة الترشح في .وتشهد قائمقامية البترون زحمة مرشحين يتوافدون للتقدم بطلباتهم مع اقتراب انتهاء مهلة الترشيح وقد بلغ عدد المرشحين حتى الآن: 142 مرشحا لعضوية المجالس الاختيارية، 141 مرشحا لمنصب مختار و522 مرشحا لعضوية في 31 بلدية بعد استحداث بلديتين في بلدتي نيحا ورشكيدا.