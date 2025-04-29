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لبنان

إعلان لائحة "من أجل محمرش أفضل": التغيير يبدأ من العمل الصادق والمسؤولية المشتركة

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:15
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 أعلنت في بلدة محمرش لائحة "من أجل محمرش أفضل" وتضم:  ابراهيم سليم الرحباني، ايلي سمير الرحباني، بسكال انطوان لاوندس، جورج مارون اندراوس، طلال توفيق طنوس، روني جرجس ضو، فيوليت يوسف يوسف، مارون انطوان الخوري  ومروان جوزف غاريوس.
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أما المرشحون المدعومون من اللائحة فهم طوني سركيس ضو لمنصب المختار، وكل من جورج سامي الرحباني، شربل ريمون عطية لعضوية المجلس الاختياري.

وأكد بيان اللائحة  "التعاون لتنفيذ المشاريع مع نخبة من أهل العلم والثقافة والنخوة في بلدتنا الحبيبة محمرش".

أضاف البيان:"معا نحلم، معا نبني. من قلب محبتنا لبلدتنا ومن ايماننا بأن التغيير يبدأ من العمل الصادق أعلنا عن تشكيل لائحة من أجل محمرش أفضل. وعدنا لكم :أن نكون صادقين في القول والأداء ، أن نعمل بشفافية لكل فرد من أبناء البلدة. أن نبني معا مستقبلا فيه كرامة وفرص للجميع. نعدكم أن نكون صوتكم الحقيقي، ونمد أيدينا لجميع أبناء البلدة للعمل معًا من أجل محمرش أفضل".

ختم:"معاً نؤمن بأن التغيير يبدأ من العمل الصادق والمسؤولية المشتركة. صوتك ضمانة لمحمرش أقوى وأجمل. هدفنا الانماء والتضامن، وفق برنامج مفصل يتضمن مشاريع ثقافية ،أجتماعية ، صحية ،...ضمن اللائحة نخبة من ابناء البلدة الذين يجمعون بين الخبرة ، الكفاءة ، والارادة الصادقة لخدمة أهلنا وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات :من البنى التحتية الى دعم الشباب ،الاهتمام بالبيئة ،تعزيز النشاطات الاجتماعية والثقافية".
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