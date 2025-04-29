إعلان لائحة "من أجل محمرش أفضل": التغيير يبدأ من العمل الصادق والمسؤولية المشتركة

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أعلنت في بلدة محمرش لائحة "من أجل محمرش أفضل" وتضم: سليم ، سمير الرحباني، بسكال انطوان لاوندس، اندراوس، طلال توفيق ، روني ضو، فيوليت ، مارون انطوان الخوري ومروان .أما المرشحون المدعومون من اللائحة فهم ضو لمنصب المختار، وكل من ، شربل لعضوية .وأكد بيان اللائحة "التعاون لتنفيذ المشاريع مع نخبة من أهل والثقافة والنخوة في بلدتنا الحبيبة محمرش".أضاف البيان:"معا نحلم، معا نبني. من قلب محبتنا لبلدتنا ومن ايماننا بأن التغيير يبدأ من العمل الصادق أعلنا عن تشكيل لائحة من أجل محمرش أفضل. وعدنا لكم :أن نكون صادقين في القول والأداء ، أن نعمل بشفافية لكل فرد من أبناء البلدة. أن نبني معا مستقبلا فيه كرامة وفرص للجميع. نعدكم أن نكون صوتكم الحقيقي، ونمد أيدينا لجميع أبناء البلدة للعمل معًا من أجل محمرش أفضل".ختم:"معاً نؤمن بأن التغيير يبدأ من العمل الصادق والمسؤولية المشتركة. صوتك ضمانة لمحمرش أقوى وأجمل. هدفنا الانماء والتضامن، وفق برنامج مفصل يتضمن مشاريع ثقافية ،أجتماعية ، صحية ،...ضمن اللائحة نخبة من ابناء البلدة الذين يجمعون بين الخبرة ، الكفاءة ، والارادة الصادقة لخدمة أهلنا وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات :من البنى التحتية الى دعم الشباب ،الاهتمام بالبيئة ،تعزيز النشاطات الاجتماعية والثقافية".