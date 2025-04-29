Advertisement

لبنان

وزير الاتصالات عرض وسفيرة سويسرا سبل التعاون

Lebanon 24
29-04-2025 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1353434-638815327144825685.jpg
Doc-P-1353434-638815327144825685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، سفيرة سويسرا في لبنان الدكتورة ماريون ويشلت، وعرض معها للعلاقات الثّنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التّعاون في قطاع الاتّصالات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوزير الحاج عرض وسفير سلطنة عُمان التعاون في مجال الاتّصالات
lebanon 24
30/04/2025 00:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل بحث وسفيرة سويسرا في مجالات التعاون القضائي
lebanon 24
30/04/2025 00:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض والسفير البريطاني سبل التعاون
lebanon 24
30/04/2025 00:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات عرض في برشلونة مع نظيره الأردني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
lebanon 24
30/04/2025 00:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:27 | 2025-04-29
16:24 | 2025-04-29
16:17 | 2025-04-29
16:16 | 2025-04-29
16:06 | 2025-04-29
14:50 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24