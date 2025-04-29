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لبنان

اعلان لائحة "صفحة جديدة" في ميروبا

Lebanon 24
29-04-2025 | 07:12
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أعلنت  لائحة "صفحة جديدة" لعضوية المجلس البلدي في ميروبا والمرشحون هم: مروان سليم بعينو ، طانيوس فريد سعادة ،عقل سمعان خليل، ريتا خليل خليل، جهاد حنا  قزيلي ، الياس يعقوب بو نخول، انطوان الياس خليل، غسان فرنسيس سعادة ، طانيوس يوسف سعادة، الياس عقل خليل ، انطوان جميل سعادة، وشربل ضاهر فريفر .
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