اعلان لائحة "صفحة جديدة" في ميروبا

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أعلنت لائحة "صفحة جديدة" لعضوية في ميروبا والمرشحون هم: مروان سليم بعينو ، طانيوس فريد ،عقل سمعان خليل، ريتا ، جهاد حنا ، الياس يعقوب بو نخول، انطوان ، غسان فرنسيس سعادة ، طانيوس ، الياس عقل خليل ، انطوان جميل سعادة، وشربل فريفر .