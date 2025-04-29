سلوم: أمن وصحّة اللبنانيين فوق كل اعتبار

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زار نقيب صيادلة الدكتور جو سلوم ، على رأس وفد من النقابة ضمّ : نائب النقيب الدكتور مرقباوي، الدكتور و الدكتور ، واعتبر أن" أمن اللبنانيين وسلامتهم سواء كانوا صيادلة او مرضى او مواطنين يجب ان يكون فوق كل اعتبار او مساومة".وشكر لوزير الداخلية "سعيه الدؤوب لحماية الصيدليات ، لا سيّما في الانجاز النوعي بتوقيف المسلّح الذي سطا على 4 صيدليات واصاب احد الصيادلة بجروح خطيرة "، كما طالب "بتكثيف الدوريات حول الصيدليات في كل المناطق والايعاز للبلديات والمخافر بحمايتها ، وكذلك التشدد في مكافحة الدواء المهرّب، والاماكن غير الشرعيّة التي تتاجر بالدواء وصحّة المريض".