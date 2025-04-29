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لبنان

سلوم: أمن وصحّة اللبنانيين فوق كل اعتبار

Lebanon 24
29-04-2025 | 07:14
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زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم  وزير الداخلية اللواء أحمد الحجار ، على رأس وفد من النقابة ضمّ : نائب النقيب الدكتور  عبدالرحمن مرقباوي، الدكتور زياد الحاج شحادة و الدكتور بسام حنيني، واعتبر  أن" أمن اللبنانيين وسلامتهم  سواء كانوا صيادلة او مرضى او مواطنين يجب ان يكون فوق كل اعتبار او مساومة".
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وشكر لوزير الداخلية "سعيه الدؤوب لحماية الصيدليات ، لا سيّما في الانجاز النوعي بتوقيف المسلّح الذي سطا على 4 صيدليات واصاب احد الصيادلة بجروح خطيرة "، كما طالب "بتكثيف الدوريات حول الصيدليات في كل المناطق اللبنانية والايعاز للبلديات والمخافر بحمايتها ، وكذلك التشدد في مكافحة الدواء المهرّب، والاماكن غير الشرعيّة التي تتاجر بالدواء وصحّة المريض".
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