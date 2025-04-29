هكذا فاجأ نتنياهو الجيش الإسرائيليّ بالكشف عن تفاصيل عمليّة تفجير "البيجر"

أفاد تقرير إسرائيلي بأن المؤسسة الأمنية فوجئت بكشف رئيس الوزراء تفاصيل سرية عن عملية الـ"بيجرز" ضد " "، دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية.

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وأثناء مشاركته في مؤتمر نظمته وكالة Jewish News Syndicate مساء الأحد، كشف أن قصفت جهاز مسح ضوئي كانت قد أرسلته إلى بعد أن شك حزب الله بأن أجهزته مفخخة. وأكد أن الجيش استهدف الجهاز ومشغله أيضا.

وقال نتنياهو: "علمنا أن حزب الله أرسل ثلاثة أجهزة نداء لفحصها في إيران. كنا قد قصفنا سابقا جهاز المسح الذي كانوا يخططون لجلبه، فتخلصنا منه ومن الرجل الذي يديره".



وأضاف أن قرار تفعيل الأجهزة جاء بعد هذا التطور، إذ لم يكن هناك مبرر للمزيد من الانتظار.



وذكرت القناة 12 أن هذه التفاصيل خضعت في السابق للرقابة الأمنية الصارمة، نظرا لحساسيتها الشديدة ولما قد تحمله من خطر على مصادر الاستخبارات وعملياتها.



ورغم أن القانون يمنح رئيس الوزراء صلاحية معلومات سرية، إلا أن العرف السياسي والأمني يقضي بأن يتم هذا النوع من التصريحات الحساسة بالتنسيق الكامل مع المختصة، وهو ما لم يحدث هذه المرة، بحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية. (روسيا اليوم)