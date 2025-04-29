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لبنان

محافظ النبطية ترأس اجتماعًا أمنيًا تحضيريًا للانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
29-04-2025 | 08:27
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ترأست محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في مكتبها في السرايا الحكومية، بحضور عدد من القضاة والقائمقامين وكبار الضباط الأمنيين والعسكريين، بهدف التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في 24 أيار 2025.
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واستهلت المحافظ الاجتماع بعرض لأجواء التحضيرات الجارية، إضافة إلى اطلاع المجتمعين على بعض مقررات مجلس الأمن المركزي ذات الصلة بالعملية الانتخابية، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات، أبرزها إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة لضمان سلامتها. كما تم التأكيد على حيادية الموظفين العاملين في الانتخابات، وتوفير حماية أمنية لرؤساء الأقلام والكتبة في المناطق الحدودية، فضلاً عن الحفاظ على أمن مراكز الاقتراع وتكثيف الحضور الأمني في المراكز التي تخدم أكثر من بلدة، مع إصدار تعميم للبلديات والاتحادات البلدية للتنسيق مع قوى الأمن الداخلي.
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