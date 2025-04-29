محافظ النبطية ترأس اجتماعًا أمنيًا تحضيريًا للانتخابات البلدية والاختيارية

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ترأست محافظ الدكتورة اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في مكتبها في السرايا الحكومية، بحضور عدد من القضاة والقائمقامين وكبار الضباط الأمنيين والعسكريين، بهدف التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في 24 أيار 2025.واستهلت المحافظ الاجتماع بعرض لأجواء التحضيرات الجارية، إضافة إلى اطلاع المجتمعين على بعض مقررات ذات الصلة بالعملية ، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات، أبرزها إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين والمحافظة لضمان سلامتها. كما تم التأكيد على حيادية الموظفين العاملين في الانتخابات، وتوفير حماية أمنية لرؤساء الأقلام والكتبة في المناطق الحدودية، فضلاً عن الحفاظ على أمن مراكز الاقتراع وتكثيف الحضور الأمني في المراكز التي تخدم أكثر من بلدة، مع إصدار تعميم للبلديات والاتحادات البلدية للتنسيق مع .