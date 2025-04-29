بالفيديو... لماذا هبطت طائرة عسكريّة صينيّة في مطار بيروت؟

انتشرت مقاطع فيديو عبر منصة "إكس"، تُظهر هبوط طائرة عسكرية صينية في .



وبحسب ما تم تداوله، فإن طائرة النقل العسكرية "Xi'an Y-20" وصلت إلى عبر ، حيث بقيت هناك لنحو ساعتين.



وأوضح مصدر أن هدف هبوط الطائرة يأتي ضمن إطار تبديل وحدة صينية في العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، عتادا وعديدا. (روسيا اليوم)

صحيفة " " : في مشهد غير عادي، هبطت طائرة نقل عسكرية صينية "الثلاثاء" في

🙄🙄 pic.twitter.com/KPyA90cCwZ — ٍñäþīlä fäḑễl (@NabilaFadel6060) April 29, 2025 Advertisement