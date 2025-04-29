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لبنان

بالفيديو... لماذا هبطت طائرة عسكريّة صينيّة في مطار بيروت؟

Lebanon 24
29-04-2025 | 08:29
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انتشرت مقاطع فيديو عبر منصة "إكس"، تُظهر هبوط طائرة عسكرية صينية في مطار بيروت الدولي.

وبحسب ما تم تداوله، فإن طائرة النقل العسكرية الصينية "Xi'an Y-20" وصلت إلى لبنان عبر أبو ظبي، حيث بقيت هناك لنحو ساعتين.

وأوضح مصدر أن هدف هبوط الطائرة يأتي ضمن إطار تبديل وحدة صينية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، عتادا وعديدا. (روسيا اليوم)
 
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