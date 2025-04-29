بالفيديو... لماذا هبطت طائرة عسكريّة صينيّة في مطار بيروت؟

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: في مشهد غير عادي، هبطت طائرة نقل عسكرية صينية صباح اليوم "الثلاثاء" في مطار بيروت
🙄🙄 pic.twitter.com/KPyA90cCwZ
— ٍñäþīlä fäḑễl (@NabilaFadel6060) April 29, 2025
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: في مشهد غير عادي، هبطت طائرة نقل عسكرية صينية صباح اليوم "الثلاثاء" في مطار بيروت
🙄🙄 pic.twitter.com/KPyA90cCwZ
جنون في "إسرائيل" بعد هبوط طائرة شحن عسكرية صينية في مطار بيروت https://t.co/AFw9GHKyPm
— ،،، (@Sy_intelligence) April 29, 2025
جنون في "إسرائيل" بعد هبوط طائرة شحن عسكرية صينية في مطار بيروت https://t.co/AFw9GHKyPm