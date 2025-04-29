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لبنان

بيان توضيحيّ من القرض الحسن... إليكم ما أعلنته

Lebanon 24
29-04-2025 | 10:05
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صدر عن جمعية مؤسسة القرض الحسن البيان التالي:
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"تفيد جمعية مؤسسة القرض الحسن انها لا تسوق ولا تبيع اي اونصة او ليرة ذهبية ذات طابع او نقش خاص، ولا علاقة لها بهذا الاونصات لا صناعة ولا بيعا".
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