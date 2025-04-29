بيان توضيحيّ من القرض الحسن... إليكم ما أعلنته

صدر عن البيان التالي:

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"تفيد جمعية انها لا تسوق ولا تبيع اي اونصة او ليرة ذهبية ذات طابع او نقش خاص، ولا علاقة لها بهذا الاونصات لا صناعة ولا بيعا".