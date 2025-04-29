أطلق النار عليه وأصابه في قدمه

أطلق ع.ح النار على ر.ب في محلة السويقة – ، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

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وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وتعمل على مُلاحقة مطلق النار لتوقيفه.