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لبنان

أطلق النار عليه وأصابه في قدمه

Lebanon 24
29-04-2025 | 10:14
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أطلق ع.ح النار على ر.ب في محلة السويقة – طرابلس، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وتعمل على مُلاحقة مطلق النار لتوقيفه.
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