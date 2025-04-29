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لبنان
سلام ترأس إجتماعا للهيئة الوطنية للمياه
Lebanon 24
29-04-2025
|
10:37
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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا للهيئة الوطنية للمياه. شارك فيه:
وزير الطاقة
والمياه
جوزف
الصدي،
وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد
الحجار
،
وزير الصناعة
جو
عيسى
الخوري
، وزيرة البيئة تمارا
الزين
، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني،
وزير الصحة
العامة ركان ناصرالدين، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسية مياه
بيروت
وجبل
لبنان
جان
جبران
، رئيس مجلس ادارة مدير عام
مؤسسة مياه لبنان
الجنوبي وسيم
ضاهر
، رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه لبنان
الشمالي
خالد عببد، رئيس مجلس ادارة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني
سامي
علوية
. وتم خلال الاجتماع البحث في اوضاع قطاع المياه.
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وقال الوزير الصدي:" اجتمعت اليوم
الهيئة الوطنية
للمياه برئاسة الرئيس سلام، وان دور الهيئة هو دور استشاري، وهي ترفع توصيات تخص قطاع المياه من ناحية استراتيجية القطاع والمخطط التوجبهي والسياسات المعينة له. وأقرت اليوم الهيئة آلية عملها على ان تجتمع كل ثلاثة اشهر وتتابع كل
القضايا
التي تتعلق بالقطاع وتأخذ التوصبات اللازمة".
وعن وضع المياه هذه السنة قال: "طلب من مديري مؤسسات المياه ان يضعوا خطة لمعالجة الشح هذا الصيف والمفروض ان تكون الخطة حاضرة هذا الاسبوع على ان تعرض هذا الشهر على لجنة المياه والطاقة في مجلس النواب، ويتم العمل على هذا الموضوع وأظن بان الخطة أصبحت حاضرة".
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