سلام ترأس إجتماعا للهيئة الوطنية للمياه

Advertisement

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا للهيئة الوطنية للمياه. شارك فيه: والمياه الصدي، والبلديات العميد أحمد ، جو ، وزيرة البيئة تمارا ، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، العامة ركان ناصرالدين، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسية مياه وجبل جان ، رئيس مجلس ادارة مدير عام الجنوبي وسيم ، رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه لبنان خالد عببد، رئيس مجلس ادارة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر سامي . وتم خلال الاجتماع البحث في اوضاع قطاع المياه.وقال الوزير الصدي:" اجتمعت اليوم للمياه برئاسة الرئيس سلام، وان دور الهيئة هو دور استشاري، وهي ترفع توصيات تخص قطاع المياه من ناحية استراتيجية القطاع والمخطط التوجبهي والسياسات المعينة له. وأقرت اليوم الهيئة آلية عملها على ان تجتمع كل ثلاثة اشهر وتتابع كل التي تتعلق بالقطاع وتأخذ التوصبات اللازمة".وعن وضع المياه هذه السنة قال: "طلب من مديري مؤسسات المياه ان يضعوا خطة لمعالجة الشح هذا الصيف والمفروض ان تكون الخطة حاضرة هذا الاسبوع على ان تعرض هذا الشهر على لجنة المياه والطاقة في مجلس النواب، ويتم العمل على هذا الموضوع وأظن بان الخطة أصبحت حاضرة".