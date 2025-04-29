وزير الدفاع استقبل أحمد الحريري

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استقبل اللواء ، في مكتبه، في اليرزة اليوم، لـ" " ، وكان اللقاء مناسبة للتشاور في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه ، خصوصا على الصعيدين الأمني والاجتماعي.كما استقبل الوطني الوزيرين السابقين ومروان شربل. وخلال اللقاءين، تم التداول في والتحديات الراهنة، إلى جانب التشديد على أهمية مواكبة ودعمه في مختلف الوسائل المتاحة، بما يساهم في تعزيز جهوزيته وتأمين المتطلبات الضرورية لاستمراره في أداء دوره الوطني.