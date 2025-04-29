الكتائب: تسليم السلاح هو شرط الاستقرار

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عقد اجتماعه برئاسة الجميّل، وبعد التداول في تطورات الأسبوع المنصرم وانطلاق المرتقبة، أصدر البيان التالي:1-ما زال يواصل تعنته ومازال امينه العام يصر على وضع في مواجهة العالم ما يستجر مزيداً من المخاطر والاعتداءات ويهدد بنسف أي نهوض محتمل للبلد.إن يعتبر أن ما صدر عن قيادات حزب الله في الأيام الأخيرة لا يمثل مجرد رأي سياسي، بل يشكل تعدّياً مرفوضاً على السيادة الوطنية وعلى دور الدولة في اتخاذ قراراتها. ليس من حق أي جهة مسلّحة خارجة عن الشرعية أن تفرض شروطها على أو أن تتصرّف كوصيّ على . المطلوب من حزب الله ليس التحدث عن رؤى أو مواقف، بل الالتزام بالتسليم الكامل، تسليم السلاح فوراً والامتثال التام لإرادة ، التي أكد عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بضرورة جمع السلاح وحصره بيد الشرعية. هذا يتناغم مع القرارين 1559 و1701، مع ، ومع نص وروح اتفاقية وقف إطلاق النار. وأي محاولة للنقاش خارج هذا الإطار هي مجرد تواطؤ على الدولة، ولا يمكن أن تكون حواراً معها.2-يعتبر حزب ان الانتخابات البلدية التي تبدأ الأحد في ليست مجرد استحقاق محلي، بل هي فرصة حاسمة لرسم ملامح مستقبل البلد ونتائجها ستؤثر على حياة اللبنانيين للسنوات المقبلة وتأتي من تعطيل المؤسسات.وفي ما يتعلق بانتخابات العاصمة يؤكد حزب الكتائب انه لا بدّ من مقاربة الاستحقاق بروح مسؤولة تحافظ على الطابع الجامع للعاصمة وتجنّب أي استفزاز، على أن يُفسح المجال لنقاش هادئ ومسؤول حول التفاصيل، بما يضمن تحقيق المصلحة البيروتية والوطنية.إن حزب الكتائب يؤكد وضع إمكاناته في تصرف اللبنانيين لتقديم نموذج جديد في الانماء والإدارة المحلية ويدعوهم الى التفاعل مع الانتخابات على أساس انها نافذة حقيقية لترسيخ نهج جديد ووسيلة لإحداث تحوّل إيجابي في كل المناطق يواكب مسيرة استعادة لبنان ويعكس تطلعات اللبنانيين في مختلف المجالات.