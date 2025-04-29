بالصورة.. ممنوع المرور على هذه الطرقات نهار الخميس في بيروت

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الإنطلاق من واجهة بيروت البحريّة، باتجاه " " – كورنيش الواجهة البحريّة، باتجاه منتجع " " – – "الحمّام العسكري" – مدينة ملاهي بيروت، والالتفاف ثم العودة على المسلك الآخر وصولًا إلى – فوق نفق (بعكس اتّجاه السير) – تقاطع كاراغولا، يميناً باتّجاه ، فبلديّة بيروت – الصيفي – تقاطع الجميّزة – شارع الجميّزة – ، باتّجاه كورنيش النّهر – جسر الفيات – جسر الواطي، ثم يسارًا (من تحت الجسر)، وصولًا إلى مدرسة الأورغواي الرسميّة، باتّجاه فرن الشّبّاك – " "– والعودة على المسلك الآخر إلى سوق الأحد فتقاطع كورنيش النّهر ثم يمينًا فوق جسر برج حمّود – تقاطع مانو فيسارًا باتّجاه مطرانية الأرمن – الطريق البحريّة، وصولًا إلى ثكنة اللواء (ثكنة ضبيه).الالتفاف والعودة من امام الثكنة المذكورة البحريّة – جسر برج حمّود – – شركة الكهرباء – حتى نهايته، ثم يمينًا فوق – تقاطع الصيفي يسارًا باتّجاه بلديّة بيروت – تقاطع بنك عودة، ثم يمينًا نحو نقطة الوصول واجهة بيروت البحريّة".وقالت في بيانها:" لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التّالية:-منع وقوف السيّارات على جانبي الطّرقات، على طول مسار السّباق، اعتباراً من السّاعة الواحدة منتصف ليل الأربعاء – الخميس، ومنع مرورها كلّيًّا اعتباراً من السّاعة الخامسة من فجر يوم الخميس، وذلك لحين انتهاء السّباق (قرابة السّاعة 13:00).-تحويل السير الى طرقات فرعية مجاورة على طول مسار السباق.-فتح السير تدريجياً بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل السباق ولحين الانتهاء كلياً".