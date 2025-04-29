كانت معدّة للتهريب.. شاهدوا كميات البنزين الكبيرة التي تم ضبطها في عكار (صورة)

‏‎أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنّه "‏‎متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات لأمن الدولة لمكافحة التهريب، أوقفت مديرية الإقليمية -مكتب وبناءً لإشارة المختص، المدعو (م.ح.)، وضبط بحوزته 340 غالونًا من مادة البنزين".

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‏‎ولفت البيان إلى أنّه "قد أُجري المقتضى القانوني بحقه".