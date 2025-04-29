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لبنان

عُثر عليه مشنوقا في هذه المنطقة (صورة)

Lebanon 24
29-04-2025 | 12:07
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عُثرعلى الشاب "ش.ج" مشنوقًا على شجرة في بستان ليمون في بلدة تلعباسقضاء عكار، وذلك في ظروف غامضة لم تُعرف ملابساتها بعد، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، حيث باشرت التحقيقات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بانتظار نتائج التحقيق التي ستُحدد طبيعة الحادثة.

وترجّح المعلومات الأولية أن الحادثة قد تكون نتيجة انتحار، فيما لم تُستبعد أي فرضيات أخرى مثل محاولة قتل حتى الآن.

ويُشار إلى أن الشاب كان قد أعلن ترشحه لمنصب مختار في بلدة الكنيسة– عكار قبل أيام قليلة.

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