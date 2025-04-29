عُثر عليه مشنوقا في هذه المنطقة (صورة)

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وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، حيث باشرت التحقيقات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بانتظار نتائج التحقيق التي ستُحدد طبيعة الحادثة.وترجّح المعلومات الأولية أن الحادثة قد تكون نتيجة انتحار، فيما لم تُستبعد أي فرضيات أخرى مثل محاولة قتل حتى الآن.ويُشار إلى أن الشاب كان قد أعلن ترشحه لمنصب مختار في بلدة الكنيسة– قبل أيام قليلة.