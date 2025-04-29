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لبنان

محضر ضبط بحق ملحمة في صور.. والسبب؟

Lebanon 24
29-04-2025 | 12:16
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سطر فريقا من مفتشي مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في الجنوب، محضر ضبط بحق ملحمة في منطقة المساكن الشعبية - قضاء صور، بحضور المراقب الصحي في اتحاد بلديات صور،  لمخالفتها المعايير الصحية لجهة سوء تخزين اللحوم وفرمها مسبقا وليس امام الزبائن، حيث تم تلفها على الفور،  اضافة الى بيع لحوم مثلجة دون الاعلان عنها. (الوكالة الوطنية)
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