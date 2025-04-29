محضر ضبط بحق ملحمة في صور.. والسبب؟

سطر فريقا من مفتشي مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في الجنوب، محضر ضبط بحق ملحمة في منطقة المساكن الشعبية - ، بحضور المراقب الصحي في ، لمخالفتها المعايير الصحية لجهة سوء تخزين اللحوم وفرمها مسبقا وليس امام الزبائن، حيث تم تلفها على الفور، اضافة الى بيع لحوم مثلجة دون الاعلان عنها. (الوكالة الوطنية)

Advertisement