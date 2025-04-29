مازن خالد زيادة… أحد الطرابلسيين غير المرشحين!

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" زيادة… أحد الطرابلسيين غير المرشحين للانتخابات"المنشور لاقى تفاعلا واسعًا بين أبناء المدينة باعتباره تعليقاً طريفاً على زحمة الأسماء والصور المنتشرة في شوارع طرابلس وعلى وسائل التواصل.