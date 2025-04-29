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لبنان

مازن خالد زيادة… أحد الطرابلسيين غير المرشحين!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-04-2025 | 12:41
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وسط كثافة الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس، انتشرت صورة للشاب مازن خالد زيادة بدا من خلالها وكأنه مرشح للاستحقاق البلدي، ليتبيّن لاحقًا أن الصورة كانت مرفقة بعبارة لافتة كتب فيها:
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"مازن خالد زيادة… أحد الطرابلسيين غير المرشحين للانتخابات"

المنشور لاقى تفاعلا واسعًا بين أبناء المدينة باعتباره تعليقاً طريفاً على زحمة الأسماء والصور الانتخابية المنتشرة في شوارع طرابلس وعلى وسائل التواصل.
المصدر: خاص لبنان24
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