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لبنان

جراء حادث سير مروع... وفاة جندي في الجيش (صور)

Lebanon 24
29-04-2025 | 12:42
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توفّي الجندي في الجيش خضر كنعان، من عديد فوج التدخل الأول، وذلك إثر حادث سير مأساوي وقع في سهل عكارشمال لبنان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد خيّم الحزن على بلدته وأوساط رفاقه في المؤسسة العسكرية، وسط تعازي واسعة لعائلته ومحبيه.













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