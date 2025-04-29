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لبنان

تعرّض محافظ بيروت لحادث سير ونقله إلى المستشفى.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-04-2025 | 13:20
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افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ، أن سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود،  قد تعرض اليوم لحادث طفيف، نُقل على أثره إلى أحد مستشفيات بيروت كإجراء احترازي.
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وقد أجريت له الفحوصات اللازمة وتبيّن أن حالته الصحية جيدة ولا تدعو الى القلق، وهو يتلقى العناية الطبية اللازمة وسيغادر المستشفى خلال وقت قصير.

كما يشكر المحافظ عبود كل الذين اتصلوا به للاطمئنان عليه . 

 
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