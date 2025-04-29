تعرّض محافظ بيروت لحادث سير ونقله إلى المستشفى.. إليكم التفاصيل

Advertisement

وقد أجريت له الفحوصات اللازمة وتبيّن أن حالته الصحية جيدة ولا تدعو الى القلق، وهو يتلقى العناية الطبية اللازمة وسيغادر المستشفى خلال وقت قصير.كما يشكر المحافظ عبود كل الذين اتصلوا به للاطمئنان عليه .