Advertisement

لبنان

جراحة للزميل الفغالي لاستبدال الصمام الأبهري

Lebanon 24
29-04-2025 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1353564-638815552024013721.png
Doc-P-1353564-638815552024013721.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خضع رئيس تحرير الأخبار في lbci الزميل جان الفغالي لعملية جراحية لاستبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة. أجرى العملية الدكتور فادي صوايا في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ، وتكللت بالنجاح.
Advertisement
أسرة "لبنان24" تتمنى للزميل فغالي الشفاء العاجل ودوام الصحة.
مواضيع ذات صلة
انتقاما منه.. جراح تجميل يتنكر لقتل زميله
lebanon 24
30/04/2025 00:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يعلن بدء إجراء مقابلات لاستبدال رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل
lebanon 24
30/04/2025 00:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: المرشح المدعوم من القيادة السياسية لاستبدال رئيس الشاباك هو نائبه السابق
lebanon 24
30/04/2025 00:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يُغيّب والدة الزميل ناجي يونس
lebanon 24
30/04/2025 00:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:27 | 2025-04-29
16:24 | 2025-04-29
16:17 | 2025-04-29
16:16 | 2025-04-29
16:06 | 2025-04-29
14:50 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24