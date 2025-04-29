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لبنان
جراحة للزميل الفغالي لاستبدال الصمام الأبهري
Lebanon 24
29-04-2025
|
13:25
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خضع رئيس تحرير الأخبار في
lbci
الزميل
جان الفغالي
لعملية جراحية لاستبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة. أجرى العملية
الدكتور فادي
صوايا
في
مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت
، وتكللت بالنجاح.
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أسرة "
لبنان24
" تتمنى للزميل فغالي الشفاء العاجل ودوام الصحة.
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