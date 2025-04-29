جراحة للزميل الفغالي لاستبدال الصمام الأبهري

خضع رئيس تحرير الأخبار في الزميل لعملية جراحية لاستبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة. أجرى العملية في ، وتكللت بالنجاح.

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أسرة " " تتمنى للزميل فغالي الشفاء العاجل ودوام الصحة.