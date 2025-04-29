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لبنان

وزيرة التربية زارت روضة الفيحاء واطلعت على تطوراتها العمرانية والتربوية

Lebanon 24
29-04-2025 | 13:28
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زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، مدرسة "روضة الفيحاء"، يرافقها مستشارها القانوني فهمي كرامي وفريقها الإعلامي.
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واطلعت وزير التربية على "التطورات التي شهدتها المدرسة على الصعيدين العمراني والتربوي، ومنها نيلها التصنيف العالمي من مؤسسة Cognia، واعتمادها منهج البكالوريا الفرنسية، واقترابها من الحصول على الاعتماد النهائيّ لبرنامج البكالوريا الدولية IB". 

كما ناقش المجتمعون الأساليب التقنية والرقمية المعتمدة في تطوير الأداء التربوي، إلى جانب منظومة القيم الأخلاقية وتنمية الشخصية القيادية التي تندرج ضمن رؤية الروضة ورسالتها.
وتلقت وزير التريبة هدايا تذكارية من إدارة المدرسة، وسجلت كلمة في السجلّ الذهبي عبرت فيها عن تقديرها للمؤسسة واعتزازها بانتمائها إليها.
ثم جالت في أقسام الروضة ومرافقها العامة، واطلعت على نماذج حية من الأنشطة الصفية، عكست ما سمعته عن التميز التربوي الذي بلغته المدرسة، لا سيما في قسم الصعوبات التعلمية، الذي أثنت عليه "لما يقدمه من خدمات نوعية لأبناء المنطقة".

وزرعت وزيرة التربية شجرة تحمل اسمها في ملعب المدرسة، توثيقا للزيارة.
ثم انتقلت إلى مسرح المدرسة، حيث التقت بمندوبي الطلاب في جلسة حوارية مفتوحة، استمعت خلالها إلى أسئلتهم وهواجسهم. (الوكالة الوطنية)
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