وزيرة التربية زارت روضة الفيحاء واطلعت على تطوراتها العمرانية والتربوية

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زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، مدرسة "روضة "، يرافقها مستشارها القانوني وفريقها الإعلامي.واطلعت وزير التربية على "التطورات التي شهدتها المدرسة على الصعيدين العمراني والتربوي، ومنها نيلها التصنيف العالمي من مؤسسة Cognia، واعتمادها منهج البكالوريا ، واقترابها من الحصول على الاعتماد النهائيّ لبرنامج IB".كما ناقش المجتمعون الأساليب التقنية والرقمية المعتمدة في تطوير الأداء ، إلى جانب منظومة القيم الأخلاقية وتنمية الشخصية القيادية التي تندرج ضمن رؤية ورسالتها.وتلقت وزير التريبة هدايا تذكارية من إدارة المدرسة، وسجلت كلمة في السجلّ الذهبي عبرت فيها عن تقديرها للمؤسسة واعتزازها بانتمائها إليها.ثم جالت في أقسام الروضة ومرافقها العامة، واطلعت على نماذج حية من الأنشطة الصفية، عكست ما سمعته عن التميز التربوي الذي بلغته المدرسة، لا سيما في قسم الصعوبات التعلمية، الذي أثنت عليه "لما يقدمه من خدمات نوعية لأبناء المنطقة".وزرعت وزيرة التربية شجرة تحمل اسمها في ملعب المدرسة، توثيقا للزيارة.ثم انتقلت إلى مسرح المدرسة، حيث التقت بمندوبي الطلاب في جلسة حوارية مفتوحة، استمعت خلالها إلى أسئلتهم وهواجسهم. (الوكالة الوطنية)