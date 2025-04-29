التشدد الأمني تراجع!

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وأفاد أحد شهود العيان، الذي كان راكبًا في إحدى الباصات المتوجهة من الشمال نحو ، لـ " "، أن سائق الباص كان على علم بوجود اثنين من السوريين على متن الباص الذين صعدوا من رغم عدم امتلاكهم أوراق إقامة.ورغم ذلك، أكمل السائق الرحلة، وعند وصولهم إلى الحاجز، قام الركاب بإغلاق الستائر على النوافذ، ولم يقم الجيش بتفتيش الباص.ومرّ الركاب من دون أن يتم إيقافهم أو التحقيق في وضعهم.وأوضح شاهد العيان أن هذه الحادثة تتكرر يوميًا، مما يثير تساؤلات كبيرة حول سبب تراجع هذا التشدد الأمني، رغم دخول الآلاف من النازحين يوميًا إلى .