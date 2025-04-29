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لبنان

التشدد الأمني تراجع!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-04-2025 | 14:30
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في الآونة الأخيرة، شهد حاجز دير عمار تشددًا أمنيًا مكثفًا، خاصة على الباصات العامة، وذلك بعد دخول عدد كبير من النازحين السوريين عبر المعابر غير الشرعية في الشمال إلى المناطق والبلدات. لكن سرعان ما تراجعت هذه المراقبة الأمنية بشكل ملحوظ. 
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وأفاد أحد شهود العيان، الذي كان راكبًا في إحدى الباصات المتوجهة من الشمال نحو بيروت، لـ "لبنان 24"، أن  سائق الباص كان على علم بوجود اثنين من السوريين على متن الباص الذين صعدوا من عكار رغم عدم امتلاكهم أوراق إقامة.

 ورغم ذلك، أكمل السائق الرحلة، وعند وصولهم إلى الحاجز، قام الركاب بإغلاق الستائر على النوافذ، ولم يقم الجيش بتفتيش الباص.

ومرّ الركاب من دون أن يتم إيقافهم أو التحقيق في وضعهم.

وأوضح شاهد العيان أن هذه الحادثة تتكرر يوميًا، مما يثير تساؤلات كبيرة حول سبب تراجع هذا التشدد الأمني، رغم دخول الآلاف من النازحين يوميًا إلى لبنان.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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