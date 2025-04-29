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لبنان

الصادق: لأسباب طارئة تم تأجيل لقائي مع جنبلاط

Lebanon 24
29-04-2025 | 14:02
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كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة "اكس": "لأسباب طارئة، تم تأجيل لقائي مع رئيس "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى يوم الخميس، على أن يُحدَّد التوقيت لاحقًا".
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