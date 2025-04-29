الصادق: لأسباب طارئة تم تأجيل لقائي مع جنبلاط

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "لأسباب طارئة، تم تأجيل لقائي مع رئيس "اللقاء " والحزب التقدمي إلى يوم الخميس، على أن يُحدَّد التوقيت لاحقًا".

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