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لبنان

ادمون غاريوس يعلن لائحة "الشياح تضامن وتطوير" التي فازت بالتزكية

Lebanon 24
29-04-2025 | 14:50
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أعلن رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس لائحة "الشياح تضامن وتطوير"، التي فازت بالتزكية في الإنتخابات البلدية.
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وفي كلمة له خلال الإعلان عن اللائحة بحضور حشد من أبناء الشياح، شدد على أن "التضامن والائتلاف في بلدتنا وفي لائحتنا وبين العائلات والأحزاب جوهر تركيب لائحتنا"، لافتاً إلى أن "التضامن بين الرأي والرأي الآخر هو خير لبلدتنا وبلدنا".

وتوجه إلى أبناء الشياح بالتأكيد أن "العمل في الشأن العام هو مسؤولية كبرى وجهد مستمر، نتحملها بشفافية مطلقة لخدمة أهلنا"، مضيفاً: "تعرفوننا، وتعرفون طريقة عملنا، ونعاهدكم أن نستمر على هذا النهج، مطورين ومحدثين في طريقة التخطيط والتنفيذ، واضعين نصب أعيننا مصلحة الشياح أولاً".

وبعد أن تطرق بشكل سريع على ما تم إنجازه خلال الولاية السابقة، توجه غاريوس بالشكر إلى أعضاء المجلس البلدي السابق، لافتاً إلى أننا "عملنا من أجل بلدتنا وأنجزنا الكثير، فكان مجلسنا البلدي مثالاً يحتذى به"، معاهداً الإستمرار بالعمل بالدؤوب، لتطوير المشاريع التي تم العمل عليها، من الرعاية الصحية إلى المجمع الرياضي والثقافي والحدائق، بالإضافة إلى تأهيل الشوارع والأبنية والمنتزهات. 

وأكد "الاستمرار بنهج التوافق والتضامن والتنسيق بين رئيس البلدية والمجلس البلدي في الشورى والقرار والالتزام، وبالشراكة بين بلدتنا والبلدات المجاورة في اتحاد البلديات، مع أملنا بأن يتم اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة، وحرصاً على اللقاء والتعايش بين جميع الطوائف في الشياح، في سلام ورسالة". 

وشدد على أن "الجيش  هو السند والدرع والركيزة والخلاص، وعلى أن العهد الرئاسي الجديد ننتظر منه كل اصلاح وعنفوان وازدهاء وقيامة، في لبنان القسم والحرية والسيادة والاستقلال". 

وفي الختام، أعلن غاريوس عن أعضاء اللائحة التي تضم: ادمون مخايل غاريوس، ايف أنطوان غصن، إيلي جوزف الغالي، أنطوان حليم دعيبس، بيير جوزف فضول، جان الياس نعمه، جان أنطوان الطويل، جميل جوزيف نعيم، جوزيف رشيد الحاج عساف، رولان جورج رحال، رونالد يوسف ملكون، زياد جوزف جبر، عصام الياس مالك، فؤاد وليد حبيب قاروط، ماري جورج العيراني، مكرم أنطوان القارح، ميشال الياس الطيار، ناجي أسعد ميشال بطرس.

 
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