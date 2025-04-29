لقاءات بنّاءة لكريم سعيد في فرنسا: دعم لبنان ومصرفه المركزي

أجرى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد
سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى في باريس
، بتاريخ 28 و29 نيسان 2025، في أعقاب مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي
(IMF).
التقى سعيد بنظيره الفرنسي فرنسوا
فيليروي دو غالو، إلى جانب فريق من كبار مستشاريه، في المقر الرئيسي
لبنك فرنسا
.
وتركّزت المناقشات على الأزمة المالية في لبنان
والمسار نحو تعافٍ مستدام، وتناول الاجتماع دور مصرف لبنان في صياغة وتطوير الحلول والسياسات بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية
وأهمية الحفاظ على شراكة قوية وشفافة مع صندوق النقد الدولي
وقد تميّزت المحادثات بطابع بنّاء، وفق بيان المكتب الإعلامي
لمصرف لبنان.
وأكّد المسؤول الفرنسي "التزام بنك فرنسا
والحكومة الفرنسية
بدعم لبنان ومصرفه المركزي، من خلال تقديم المشورة الملائمة والمساعدة الاستراتيجية وبرامج التدريب ونقل أفضل الممارسات المتماشية مع المعايير الدولية
".
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود أوسع لتحديث الأطر المؤسسية وتعزيز القدرات التشغيلية لمصرف لبنان.
وخلال الزيارة نفسها، التقى سعيد أيضاً بالمدير العام للخزينة الفرنسية برتران دومون، الذي "جدّد استعداد فرنسا لتقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه اللازم بهدف تعزيز الفعالية المؤسسية لمصرف لبنان وترسيخ دوره كشريك موثوق في جميع المسائل المتعلّقة بالإصلاح النقدي والمصرفي".
تُعد هذه الزيارة واحدة من سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز العلاقة التاريخية بين مصرف لبنان والمؤسسات النقدية والمالية الفرنسية.
وفي هذه المرحلة الدقيقة من المسار الاقتصادي للبنان، تكتسب هذه الشراكات أهمية قصوى. فبفضل خبرتها العميقة وقيادتها المؤسسية، تظل فرنسا شريكاً محورياً في التعامل مع التحدّيات النقدية والمصرفية المعقدة، ولاسيما في إطار التجارب الأوروبية، بما يساهم في دعم مسار التعافي اللبناني.