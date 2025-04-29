سياسة الفاتيكان اللبنانية: ثبات مع كل البابوات

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كتب في" نداء الوطن": تدخل السدّة البابوية مرحلة جديدة بعد رحيل . ويجمع بلبنان علاقات متينة تكرّست منذ إعلان ارتباطها بالفاتيكان بعد انشقاق الكنيسة. وكان موقف واضحاً وهو: من يجلس على كرسي نكون معه، وهكذا حصل. واشتدّت أواصر العلاقة بين الفاتيكان والموارنة.رحل البابا فرنسيس ولبنان لم يشف من كل جراحه. يلعب الشخص دوراً بارزاً في نسج العلاقات، لكن علاقة الفاتيكان مع ثابتة وصامدة. ويتجلى الدور الفاتيكاني في جذب العطف الدولي كلما حلّت أزمة. صحيح أن الجناح اللبناني المغترب يلعب دوراً مهماً في تحريك الرأي العام، لكن هناك استغراباً من بعض الجهات من استنفار العالم تجاه لبنان عند حصول أزمة تكون أصغر بكثير من أزمات دول الجوار، وعدم تحرّكه بالحماسة نفسها إذا وقعت أزمة في الدول المجاورة.ينسج الفاتيكان علاقات جيدة مع الأميركية وفرنسا ويحاول تأمين مظلة أمان دائمة للبنان، ويتجلّى هذا الموضوع في كل استحقاق، وعلى رغم ثقل خسارة البابا فرنسيس، ترى الكنيسة في لبنان أن لا تغيّر في سياسة الفاتيكان تجاه لبنان بغض النظر عن هوية البابا الجديد.وتنطلق سياسة الفاتيكان من إطار مؤسساتي لا شخصي. وترتاح الكنيسة إلى اهتمام الفاتيكان بمسيحيي لبنان والشرق. ويعتبر الكرسي الرسولي أن دور لبنان يتعزز بحفظ العيش المشترك والتواجد المسيحي، وأهمية لبنان أنه البلد الوحيد في الشرق الذي يرأسه ، ويعمل الفاتيكان على الحفاظ على هذه الميزة الفريدة. في وقت يرفض الكرسي الرسولي تقليص وتقزيم الدور.سيتابع البابا الجديد الوضع في ككل، ولن يترك لبنان لوحده حسب الكنيسة. وإذا كانت القضية حاضرة في الفاتيكان، فيبقى التنسيق الأهم مع البطريركية ، فالفاتيكان يمنح البطريرك ثقة مطلقة. وحصر كل تعاطٍ سياسي من الرهبانيات المارونية منذ عام 1986 بيد البطريرك. وسيتابع البابا الجديد الملف اللبناني والكنسي مع البطريرك الماروني مع التأكيد على أن لبنان يدخل في صلب اهتمامات الكرسي الرسولي.