هل يحظر تمثيل حماس رسمياً في لبنان؟

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": حدثان امنيان بارزان اشتبه بتورط حركة فيهما بلبنان مؤخرا، الاول إلقاء القبض على عناصر منتسبة اليها بحادثي اطلاق الصواريخ على المستعمرات الاسرائيلية الشهر الماضي، والثاني تبلغ من المسؤولين الاردنيين بقيام ثلاثة عناصر من الحركة في ، بتدريب اردنيين تردد انهم ينتمون لجماعة الاخوان في الاردن، على صناعة الصواريخ القصيرة المدى والمسيّرات وتحضير العبوات المتفجرة، لاستهداف وزعزعة امن الاردنية.يطرح هذان الحدثان الامنيان بامتياز، تحدياً كبيراً امام ، التي تبذل قصارى جهدها، للتأكيد للبنانيين والعرب والمجتمع الدولي، ان مرحلة جديدة بدأت في لبنان، لن تسمح فيه الدولة استغلال الاراضي ، لتكون منطلقا لأي ممارسات واعمال عدائية او تخريبية، تتعارض مع توجهات وسياسة الدولة ومصالحها، من اي جهة كانت، ما يتطلب ليس ملاحقة مرتكبي مثل هذه الاحداث فقط، وانما اعادة النظر بوجود الاحزاب والهيئات السياسية التي ترعى وجودهم وتمثيلهم على الاراضي اللبنانية وضمن وتحت قوانينها.السلطة اللبنانية تنتظر نتائج التحقيق والاجراءات القضائية، قبل اللجوء الى اتخاذ الاجراءات الجذرية المطلوبة، لمنع تكرار ارتكاب مثل هذه الممارسات التي تهدد امن واستقرار لبنان كله.