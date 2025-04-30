المجلس الاعلى للدفاع ينعقد الجمعة ولجنة "الرقابة الخماسية" تفعّل اجراءاتها العملانية

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تكتسب جولة رئيس لجنة الرقابة على اتفاق وقف النار بين وإسرائيل الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز اليوم على رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين أهمية كبيرة لجهة إعادة تثبيت عامل "الرقابة الخماسية" الذي تتولاه اللجنة وتفعيل الإجراءات العملانية الملحوظة في اتفاق وقف النار منعاً لاشتعال مواجهات جديدة تصاعدت المخاوف حيالها بعد الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.ووفق المعلومات فان الجنرال سيحمل إلى المسؤولين الذين سيلتقيهم اليوم تأكيداً لالتزام اللجنة بالاستمرار في عملها، وهو أميركي بالدرجة الأولى باعتبار أن ملتزمة تماماً وتتابع عن كثب التطورات، وتضغط من أجل تفعيل عملها. وسيسمع طلباً لبنانياً مماثلاً بتفعيل هذا العمل لتحقيق النتائج المتوخاة منها في وقت أسرع، نظراً إلى ما يرتبه تعطيل عملها من استمرار طليقة اليد في الأجواء . وبحسب المعلومات، فإن رئيس الجمهورية جوزف عون سيدعو الجنرال الأميركي إلى أن تضاعف واشنطن الضغط على إسرائيل للجمها، وسيركز على ضرورة تأمين انسحابها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها. والى جانب دعوته إلى تفعيل عمل اللجنة، سيدعو إلى زيادة التنسيق مع عند وجود أي اشتباه، بما يحول دون حصول .كذلك فإنّ التطورات الأمنية والعسكرية ستكون محور البحث على طاولة للدفاع الذي سينعقد للمرّة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون في صباح الجمعة.وقد تمت الدعوة الى الاجتماع في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب والضاحية الجنوبية ، كذلك يأتي قبل يومين من بدء الانتخابات البلدية والاختيارية، للإطلاع على الإجراءات العسكرية والأمنية واللوجستية التي يتخذها الجيش والقوى الأمنية لمواكبة العملية .هذا الاجتماع سيكون انطلاقة عمل المجلس الأعلى للدفاع في الجديد بعدما اكتمل عقده، وسيبدأ رسمياً بمواكبة التطورات الأمنية والعسكرية على كل الأراضي اللبنانية وليس في الجنوب فقط.حكوميا، ينعقد بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في السرايا للبحث في جدول اعمال يتضمن بعض الامور الاصلاحية.ويغادر رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم الى في زيارة رسمية تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع رئيس الدولة الشيخ زايد آل ، وعدد من المسؤولين فيها.قضائيا، انتهى اليوم الأول من زيارة الوفد القضائي الفرنسي إلى لبنان بانطباع سلبي؛ إذ كشف مصدر قضائي لبناني ان الوفد الفرنسي، الذي التقى امس كلاً من النائب العام التمييزي جمال ، والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لم يسلّم الأخير التقرير الفني النهائي الذي وعد بإحضاره إلى لبنان.وأشار إلى أن الوفد، الذي ضمّ قاضيين من دائرة التحقيق في ، يرافقه القنصل العام بالسفارة في بيروت "التقى الحجار على مدى ساعة كاملة، ثم عقد اجتماعاً مطوّلاً مع المحقق العدلي استغرق 4 ساعات، جرى خلاله البحث في آخر ما توصلت إليه التحقيقات اللبنانية والفرنسية في الأشهر الأخيرة".وستمتدّ زيارة الوفد الفرنسي حتى يوم الخميس، وسيلتقي في الساعات المقبلة، إضافة إلى البيطار، كلاً من رئيس القاضي سهيل عبود، ووزير العدل عادل نصّار.