الجيش: تفجير ذخائر في حقل تربل - الشمال

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صدر عن ـــ البيان الآتي:"بتاريخ 30 /4 /2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير تربل - ".