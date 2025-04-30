لحود التقت في دبي وزيري السياحة العماني والمصري: المؤشرات لفصل الصيف إيجابية جداً

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واصلت وزيرة السياحة لورا ، زيارتها إلى لليوم الثاني، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي، والتقت والسياحة العُماني سالم المحروقي حيث دعته لزيارة ، وتطرّق الحديث إلى النظر في إعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية العُمانية المباشرة بين وبيروت.كما التقت والآثار المصري شريف فتحي الذي أكد "أهمية التعاون السياحي وتبادل الخبرات بين البلدين، وخصوصاً لجهة الاستعانة بالقطاع الخاص".وأعرب الرئيس التنفيذي في مجموعة الحُكير فهد بن محمد العبيلان للوزيرة لحود، عن "توق الجميع للعودة الى ربوع لبنان أن تحمل الأيام المقبلة إيجابيات في هذا الموضوع".وخصصت لحود تلفزيون cnbc Arabia بلقاء شرحت فيه "كل الإجراءات والإصلاحات التي باشرت بتنفيذها لتثبيت الأمن والثقة بلبنان"، وأكدت "العمل على إزالة كل العوائق والتركيز على الشفافية في الأسعار للحفاظ على المصداقية"، مشددة على أن "المؤشرات لفصل الصيف إيجابية جداً، والتطبيق الكامل لخطة سوف يجذب السياح من خلال نشاطات على مدار السنة".