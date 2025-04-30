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لبنان

الصوت السنّي "لضمان المناصفة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2025 | 01:30
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لفت مصدر إنتخابي وازن في بيروت الى أن الصوت المسيحي في العاصمة سيكون له تأثير كبير في الإنتخابات البلدية والإختيارية كون المكونات المسيحية الحزبية والسياسية والعائلية تجهد للتحالف في إئتلاف واسع مع جهة إسلامية وازنة من أجل ضمان المناصفة في المجلس البلدي. في المقابل كل المؤشرات تدل على أن حوالى ست جهات سنية متنوعة بين سياسية وإجتماعية ترغب في تشكيل لوائح، من هنا سيكون الصوت السني موزعا على عدد كبير من اللوائح مما يجعله غير حاسم لكسر المناصفة، عندها يكون هذا التوزيع المنطقي للصوت السني في العاصمة ضمن المناصفة بطريقة أو بأخرى، ويكون عامل جمع وطنياً .
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المصدر: لبنان 24
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