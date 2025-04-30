الصوت السنّي "لضمان المناصفة"

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لفت مصدر إنتخابي وازن في الى أن الصوت المسيحي في العاصمة سيكون له تأثير كبير في الإنتخابات البلدية والإختيارية كون المكونات الحزبية والسياسية والعائلية تجهد للتحالف في إئتلاف واسع مع جهة إسلامية وازنة من أجل ضمان المناصفة في . في المقابل كل المؤشرات تدل على أن حوالى ست جهات متنوعة بين سياسية وإجتماعية ترغب في تشكيل لوائح، من هنا سيكون الصوت السني موزعا على عدد كبير من اللوائح مما يجعله غير حاسم لكسر المناصفة، عندها يكون هذا التوزيع المنطقي للصوت السني في العاصمة ضمن المناصفة بطريقة أو بأخرى، ويكون عامل جمع وطنياً .