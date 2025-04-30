"التيار الوطني الحر" يتحرّك للملمة كوادره

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تشهد كواليس " " حركة ناشطة في الأيام الأخيرة، مع بدء جهود جدية لإعادة استقطاب عدد من "المناصرين الكوادر"الذين كانوا قد استقالوا من صفوفه خلال السنوات الماضية.وتأتي هذه المساعي في ظل شعور " " بخطر فعلي من تكتل المعارضين السابقين، أو ما يعرف بالعونيين المعارضين للنائب ، خصوصًا مع ظهور مؤشرات حول نية هؤلاء التكتل في نسخة انتخابية مقبلة.مصادر مطلعة تشير إلى أن قيادة "التيار" تحاول احتواء هذا التحدي عبر التواصل مع شخصيات بارزة سابقة كانت قد غادرت التيار، بهدف استعادتها إلى صفوفه، في محاولة لضرب مسار التكتل الجديد من الداخل، وتقويض أي مسعى لتشكيل بديل سياسي ضمن البيئة العونية.وتؤكد المعطيات أن التيار يتحرك بسرعة وعلى أكثر من خط، مدركًا أن أي انشقاق إضافي قد يهدد موقعه في المعادلة الداخلية المقبلة.