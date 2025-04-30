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لبنان

"التيار الوطني الحر" يتحرّك للملمة كوادره

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-04-2025 | 01:45
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تشهد كواليس "التيار الوطني الحر" حركة ناشطة في الأيام الأخيرة، مع بدء جهود جدية لإعادة استقطاب عدد من "المناصرين الكوادر"الذين كانوا قد استقالوا من صفوفه خلال السنوات الماضية.
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وتأتي هذه المساعي في ظل شعور "التيار" بخطر فعلي من تكتل المعارضين السابقين، أو ما يعرف بالعونيين المعارضين للنائب جبران باسيل، خصوصًا مع ظهور مؤشرات حول نية هؤلاء التكتل في نسخة انتخابية مقبلة.
مصادر مطلعة تشير إلى أن قيادة "التيار" تحاول احتواء هذا التحدي عبر التواصل مع شخصيات بارزة سابقة كانت قد غادرت التيار، بهدف استعادتها إلى صفوفه، في محاولة لضرب مسار التكتل الجديد من الداخل، وتقويض أي مسعى لتشكيل بديل سياسي ضمن البيئة العونية. 
وتؤكد المعطيات أن التيار يتحرك بسرعة وعلى أكثر من خط، مدركًا أن أي انشقاق إضافي قد يهدد موقعه في المعادلة الداخلية المقبلة.
المصدر: لبنان 24
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