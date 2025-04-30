الجيش: تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة

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صدر عن – البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 30 /4 /2025 بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة ، تتخللها رماية بالذخيرة الحية.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".