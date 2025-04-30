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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة

Lebanon 24
30-04-2025 | 02:05
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 30 /4 /2025 بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة، تتخللها رماية بالذخيرة الحية.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".


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