أمل وحزب الله يُطلقان لوائح المجالس البلدية والإختيارية في جبيل وكسروان

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أعلنت قيادتي وحركة أمل عن لوائح والإختيارية في وكسروان بحضور المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في ومسؤول منطقة والشمال في حزب الله عمرو بحضور العاملين في ملف والإختيارية .حيث تم الإعلان عن لوائح التنمية والوفاء في البلدات التالية : علمات ، الصوانة - لاسا - أفقا - عين الغويبة - المغيري - رأس أسطا - حجولا - بشتليده وفدار - مشان - الحصون . بالإضافة إلى فوز المجالس البلدية في بلدات المعيصرة - الحصين ومزرعة السيادة بالتزكية .وفي كلمة له خلال الإعلان عن لوائح التنمية والوفاء في جبيل وكسروان أكد المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” بسام طليس أن “الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاقات محلية ذات طابع إنمائي وخدماتي في بلدات جبيل وكسروان التي تعني لنا الكثير على المستوى الوطني والتي كانت محط إهتمام الإمام المغيب ".وأضاف طليس: "نحن في الوطني ننطلق في الانتخابات البلدية من اتفاق موقّع بين والشهيد عام 2010. هذا الاتفاق لا يحل مكان العائلات، ولا يفرض أسماءً أو مرشحين على أي من القرى أو البلدات، بل يشدد على دور العائلات والتكامل معها.، أشار مسؤول منطقة جبل والشمال في حزب محمد عمرو إلى أن " لوائح التنمية والوفاء هي لوائح الناس والأهالي في قرى وبلدات جبيل وكسروان ،" داعيا إلى "تقديم تجربة نموذجية في والإنمائي من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يهدف لخدمة أهلنا ورفع مستوى التنمية وليس لأي شيئ آخر."