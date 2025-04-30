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لبنان

أمل وحزب الله يُطلقان لوائح المجالس البلدية والإختيارية في جبيل وكسروان

Lebanon 24
30-04-2025 | 02:29
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أعلنت قيادتي حزب الله وحركة أمل عن لوائح المجالس البلدية والإختيارية في  جبيل وكسروان بحضور المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس ومسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو بحضور العاملين في ملف الانتخابات البلدية والإختيارية  . 
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حيث تم الإعلان عن لوائح التنمية والوفاء في البلدات التالية : علمات ، الصوانة - لاسا - أفقا - عين الغويبة - المغيري - رأس أسطا - حجولا - بشتليده وفدار - مشان - الحصون . بالإضافة إلى فوز المجالس البلدية في بلدات المعيصرة  - الحصين ومزرعة السيادة بالتزكية . 
وفي كلمة له خلال الإعلان عن لوائح التنمية والوفاء في جبيل وكسروان أكد  المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” بسام طليس أن “الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاقات محلية ذات طابع إنمائي وخدماتي في بلدات جبيل وكسروان التي تعني لنا الكثير على المستوى الوطني والتي كانت محط إهتمام الإمام المغيب السيد موسى الصدر ". 

وأضاف طليس: "نحن في الثنائي الوطني ننطلق في الانتخابات البلدية من اتفاق موقّع بين الرئيس نبيه بري والشهيد السيد حسن نصر الله عام 2010. هذا الاتفاق لا يحل مكان العائلات، ولا يفرض أسماءً أو مرشحين على أي من القرى أو البلدات، بل يشدد على دور العائلات والتكامل معها. 

من جهته، أشار مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو إلى أن " لوائح التنمية والوفاء هي لوائح الناس والأهالي في قرى وبلدات جبيل وكسروان ،" داعيا إلى "تقديم تجربة نموذجية في العمل البلدي والإنمائي من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يهدف لخدمة أهلنا ورفع مستوى التنمية وليس لأي شيئ آخر." 
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