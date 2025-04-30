الرئيس عون: لمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

استقبل رئيس الجمهورية في حضور السفيرة الأميركية ، رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي ، الذي قدّم له خلفه، الجنرال ليني، الرئيس الجديد للجنة.



وشدّد على ضرورة تفعيل عمل ، ومواصلة الضغط على لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من التلال الخمس التي تحتلّها، وإعادة الأسرى اللبنانيين.



كما أكد أن الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، ولا سيّما في ، حيث يواصل عملية مصادرة الأسلحة والذخائر، وإزالة المظاهر المسلحة.

الرئيس عون استقبل في حضور السفيرة الأميركية ليزا ، رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، الذي قدّم له خلفه، الجنرال مايكل ليني، الرئيس الجديد للجنة.

- الرئيس عون شدّد على ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف… pic.twitter.com/1M2RPGYZX3 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 30, 2025 Advertisement