نفّذ عمليّات نشل.. وقوى الامن في المرصاد

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق ، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل في محافظتي وجبل وانتشار فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تُظهر قيامه بتنفيذ العديد منها.على الأثر باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمّ التوصّل الى تحديد هويته، ويُدعى:-ح. ب. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم نشل ومخدرات، ويوجد بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم نشل.بتاريخ 24-04-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة بعد ان حاول مقاومة عناصر الدورية، وشَهر سكّين بوجههم.تم ضبط السكين، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة.بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عشرات عمليات النشل مستخدما دراجتين آليتين في مناطق: ، الحمراء، ، جسر الرينغ، ، وغيرها.أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة المختص.