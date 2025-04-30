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لبنان

نفّذ عمليّات نشل.. وقوى الامن في المرصاد

Lebanon 24
30-04-2025 | 03:12
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل في محافظتي بيروت وجبل لبنان وانتشار فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تُظهر قيامه بتنفيذ العديد منها.
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على الأثر باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمّ التوصّل الى تحديد هويته، ويُدعى:

-ح. ب. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم نشل ومخدرات، ويوجد بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم نشل.

بتاريخ 24-04-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق المطار بعد ان حاول مقاومة عناصر الدورية، وشَهر سكّين بوجههم.

تم ضبط السكين، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عشرات عمليات النشل مستخدما دراجتين آليتين في مناطق: الحدت، الحمراء، الأشرفية، جسر الرينغ، الحبتور، فرن الشباك وغيرها.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.
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