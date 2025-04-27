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لبنان

قريباً.. مؤتمر للذكاء الاصطناعي في 5 مدن لبنانية

Lebanon 24
27-04-2025 | 15:30
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يُعقد مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان خلال الفترة من 21 إلى 26 تموز 2025، كأول مؤتمر وطني من نوعه يُنظم على مدى أسبوع كامل ويجول في خمس مدن لبنانية، برعاية الوزير كمال شحادة، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
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ويجمع هذا المؤتمر نخبة من الخبراء اللبنانيين والعالميين، إلى جانب المبتكرين والباحثين والشركات الناشئة وصناع القرار، لاستكشاف الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه الذكاء الاصطناعي في إعادة بناء وتطوير لبنان في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية، التعليم، الطاقة، الاقتصاد، والخدمات العامة.
وأكد حكمت البعيني، رئيس مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان أن هذا المؤتمر ليس مجرد حدث علمي، بل هو رسالة أمل، نجمع من خلالها العقول اللبنانية في الداخل والخارج لبناء لبنان جديد يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويعيد للوطن مكانته في عالم الغد.
وتُقام فعاليات المؤتمر في عدد من المواقع المرموقة، منها مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط في بيروت، وغرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من طرابلس، صيدا، وزحلة، إضافة إلى نادي عالية الذي يستضيف خلوة الذكاء الاصطناعي بين عدد من المسؤولين اللبنانيين وخبراء الذكاء الاصطناعي من لبنان وبلاد الاغتراب.
كذلك، تتضمن فعاليات المؤتمر جولة سياحية فريدة للمشاركين، وخاصة للبنانيين القادمين من الخارج، تشمل أبرز معالم الشمال، الجنوب، البقاع، والجبل، بهدف التعرف على جمال لبنان وتعزيز التواصل بين أبناء الوطن والمغتربين في أجواء تجمع بين المعرفة والانتماء.
هذا المؤتمر، الذي يقام تحت شعار "من الإمارات إلى لبنان"، سيتم تنظيمه من قبل شركة Future 10X ومقرها دبي، وذلك بالتعاون مع شركة Loud Creations في لبنان.
 
 
 
 


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