قريباً.. مؤتمر للذكاء الاصطناعي في 5 مدن لبنانية

يُعقد في خلال الفترة من 21 إلى 26 2025، كأول مؤتمر وطني من نوعه يُنظم على مدى أسبوع كامل ويجول في خمس مدن لبنانية، برعاية الوزير ، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

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ويجمع هذا المؤتمر نخبة من الخبراء اللبنانيين والعالميين، إلى جانب المبتكرين والباحثين والشركات الناشئة وصناع القرار، لاستكشاف الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه في إعادة بناء وتطوير لبنان في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية، التعليم، الطاقة، الاقتصاد، والخدمات العامة.

وأكد حكمت البعيني، رئيس مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان أن هذا المؤتمر ليس مجرد حدث علمي، بل هو رسالة أمل، نجمع من خلالها العقول في الداخل والخارج لبناء لبنان جديد يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويعيد للوطن مكانته في عالم .

وتُقام فعاليات المؤتمر في عدد من المواقع المرموقة، منها والمؤتمرات التابع لشركة في ، وغرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من ، ، وزحلة، إضافة إلى نادي عالية الذي يستضيف خلوة الذكاء الاصطناعي بين عدد من المسؤولين اللبنانيين وخبراء الذكاء الاصطناعي من لبنان وبلاد الاغتراب.

كذلك، تتضمن فعاليات المؤتمر جولة سياحية فريدة للمشاركين، وخاصة للبنانيين القادمين من الخارج، تشمل أبرز معالم ، الجنوب، ، والجبل، بهدف التعرف على وتعزيز التواصل بين أبناء الوطن والمغتربين في أجواء تجمع بين المعرفة والانتماء.

هذا المؤتمر، الذي يقام تحت شعار "من إلى لبنان"، سيتم تنظيمه من قبل شركة Future 10X ومقرها دبي، وذلك بالتعاون مع شركة Loud Creations في لبنان.





