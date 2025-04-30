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لبنان

وزيرة التربية: اليكم موعد الامتحانات الرسمية

Lebanon 24
30-04-2025 | 03:34
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اعلنت وزارة التربية ريما كرامي عن موعد الامتحانات الرسمية، وقالت: "قررت الوزارة إجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في 9 تموز المقبل وعلى مدى 5 أيام وتمديد العام الدراسي حتى 13 حزيران".
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كما أعلنت إجراء تخفيض وفقاً للحاجات في مضامين بعض المواد علماً أنّ المناهج مقلصة أساساً، كما إعطاء الوقت المناسب للمرشحين للإجابة على الأسئلة من دون تعقيدات أو تعجيز ولا ضرورة لاعتماد مواد إختيارية والامتحانات ستُجرى في أجواء داعمة ومريحة".
 
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