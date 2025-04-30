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لبنان

رئيس الجمهورية تسلّم دعوة لزيارة الكويت

Lebanon 24
30-04-2025 | 03:50
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تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد، وتضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل.
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