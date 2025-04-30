المكتب الاعلامي للنائب الخير ينفي تدخل الاخير في الانتخابات البلدية في بحنين

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب البيان الآتي: "أوردت صحيفة المدن في عددها الصادر يوم الاربعاء ٣٠-٤-٢٠٢ مقالاً تحت عنوان "بلدية - النبي : عِراك سياسي ونصب أفخاخ" للكاتب مايز عبيد، وتضمن هذا المقال جملة مغالطات من ضمنها ادعاء عن تدخل النائب الخير في في بحنين.يهمنا ان ننفي ما ورد في هذا المقال وبالتحديد ما يتعلق بالانتخابات البلدية في بحنين ومزرعة ارطوسة راجين من الوسائل الاعلامية تحري الخبر من مصادره والتوثق من المعلومة قبل نشرها".