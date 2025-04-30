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لبنان

المكتب الاعلامي للنائب الخير ينفي تدخل الاخير في الانتخابات البلدية في بحنين

Lebanon 24
30-04-2025 | 04:20
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب  أحمد الخير البيان الآتي: "أوردت صحيفة المدن في عددها الصادر يوم الاربعاء ٣٠-٤-٢٠٢ مقالاً تحت عنوان "بلدية المنية - النبي يوشع: عِراك سياسي ونصب أفخاخ" للكاتب مايز عبيد، وتضمن هذا المقال جملة مغالطات من ضمنها ادعاء عن تدخل النائب الخير في الانتخابات البلدية في بحنين. 
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يهمنا ان ننفي ما ورد في هذا المقال وبالتحديد ما يتعلق بالانتخابات البلدية في بحنين ومزرعة ارطوسة راجين من الوسائل الاعلامية تحري الخبر من مصادره والتوثق من المعلومة قبل نشرها".
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