محافظ بيروت يصدر تعميماً.. هذا ما جاء فيه

أفادت في في بيان، أن محافظ مدينة القاضي أصدر تعميماً حمل الرقم 1/2025تاريخ 30نيسان 2025 طلب فيه إلى كافة المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 حصر الدعاية باللوائح الاعلانية المخصصة لذلك من قبل بلدية بيروت وعدم استخدام الجسور والاماكن والممتلكات العامة وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية ودفع غرامة مالية .

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