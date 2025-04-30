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لبنان

محافظ بيروت يصدر تعميماً.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
30-04-2025 | 04:27
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر تعميماً حمل الرقم 1/2025تاريخ 30نيسان 2025 طلب فيه إلى  كافة المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 حصر الدعاية الانتخابية باللوائح الاعلانية المخصصة لذلك من قبل بلدية بيروت وعدم استخدام الجسور والاماكن والممتلكات العامة وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية ودفع غرامة مالية .
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